Canoas, na Região Metropolitana, reinaugurou nesta segunda-feira (20) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Niterói, localizada no bairro de mesmo nome, que não tinha atendimento desde 2019. A ideia inicial era que a unidade fosse reaberta no início do mês de maio, mas, por conta das inundações e com a suspensão do pedido de evacuação do bairro, foi possível reabrir nesta segunda. Conforme o Secretário de Saúde de Canoas, Mauro Sparta, a unidade será um apoio em atendimentos clínicos e pediátricos, visto que apenas a UPA da Boqueirão estava em atendimento na cidade.