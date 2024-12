Posse do novo presidente da Assembleia será em 3 de fevereiro

A posse do novo presidente da Assembleia, Pepe Vargas (PT), será no dia 3 de fevereiro, e não no dia 31 de janeiro. Com isso, o atual presidente, Adolfo Brito (PP), ganhará mais três dias no cargo. Pepe atendeu a um desejo dos deputados de não precisarem retornar das férias numa sexta-feira. Entendeu que não faria diferença assumir na sexta-feira ou na segunda-feira e decidiu facilitar a vida dos convidados.