O Hospital de Pronto Socorro de Canoas, localizado no bairro Mathias Velho, está sendo evacuado desde a manhã de sábado (4). Pacientes e trabalhadores são retirados, inclusive com helicópteros, e levados para abrigos e também para o Hospital Universitário do município, no bairro São José. A maior preocupação é com pacientes da UTI, pela falta de energia elétrica nos aparelhos.