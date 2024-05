O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se manifestou na manhã deste sábado (4) a respeito da tragédia climática que atinge o Estado. Ele chamou a atenção para a subida do Rio Jacuí, que pode piorar a situação de municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, casos de Canoas, Eldorado do Sul e Guaíba.