Pelo menos 418 pessoas em Eldorado do Sul estão em cima dos telhados de casas esperando resgate aéreo, segundo levantamento do Corpo de Bombeiros, neste sábado (4). A prefeitura de Guaíba, cidade vizinha, enviou três ônibus para resgatar cerca de 1,2 mil pessoas, mas um dos veículos acabou tombando antes mesmo de chegar no município.