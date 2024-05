O município de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, também sofre com a chuva que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Na manhã deste sábado (4), famílias ocupavam o prédio no Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, na Estrada do Conde, no bairro Sans Souci, à espera de resgate.