A chuva no Rio Grande do Sul nos últimos dias deixou 90% de Eldorado do Sul abaixo de água, conforme a Defensoria Civil do município. Cerca de 25 mil pessoas, dos 39 mil habitantes da cidade, foram afetadas pelas inundações decorrentes das tempestades. O número de desabrigados e desalojados de quinta (2) para sexta-feira (3) aumentou em 2 mil pessoas – de 8 mil para 10 mil pessoas. O aumento da água fez com que a prefeitura tivesse que trocar as mais de 1,2 mil pessoas dos abrigos em ginásios para salas de aulas (com andares mais altos).