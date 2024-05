O Terminal Rodoviário de Porto Alegre teve o corredor central invadido pela água na manhã desta sexta-feira (3). De acordo com o gerente de operações do local, Jorge Rosa, os permissionários das lojas vinham monitorando a situação da cheia do Guaíba, que já atingiu 4m31cm, desde as 5h e optaram por fechar as portas antes que os estabelecimentos alagassem.