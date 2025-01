Chavismo convoca manifestação paralela a protesto da oposição na Venezuela

"Não tentem nada, amargurados", disse Cabello com ironia, referindo-se à oposição, que reivindica uma vitória do exilado Edmundo González Urrutia sobre Maduro nas eleições presidenciais de 28 de julho. "No dia 9 vamos fazer uma grande marcha", acrescentou o ministro do Interior e número dois do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).