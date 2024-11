O Ministério da Saúde informou nesta segunda-feira (25) que está em construção uma ferramenta para auxiliar na gestão de estoques e compras de vacinas, insumos e medicamentos. Segundo o secretário executivo da pasta, Swedenberger Barbosa, o instrumento ajudará na tomada de decisões com maior rapidez no âmbito da gestão no Sistema Único de Saúde (SUS). Não há data de lançamento até o momento.