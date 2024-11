A partir desta segunda-feira (4), o Ministério da Saúde começa a substituir as duas doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente (VOPb) – a famosa "gotinha" – por uma dose da vacina inativada poliomielite (VIP), injetável. Todos os Estados estão abastecidos com doses do imunizante que passará a ser o padrão – o Ministério da Saúde (MS) já distribuiu 1,6 milhão de doses para o país.