Com quase 800 atendimentos em doenças raras, Casa dos Raros completa dois anos conectando pacientes a serviços de saúde

A Casa dos Raros (Centro de Atendimento Integral e Treinamento em Doenças Raras) completa dois anos de funcionamento, nesta sexta-feira (28), em Porto Alegre. Na data, também é comemorado o Dia Internacional das Doenças Raras.

Localizado no bairro Santa Cecília, o espaço de 2,2 mil metros quadrados tem como propósito estabelecer uma rede interligada de atendimento completo às pessoas com doenças raras (confira, mais abaixo, alguns dados sobre as enfermidades). Além disso, também capacita os profissionais da saúde para atuação na área.

O atendimento é gratuito e pode ser feito de duas maneiras: via atenção primária, com os pacientes direcionados pela rede pública de saúde, ou por meio do registro de interesse (saiba como fazer esse procedimento mais abaixo). Cerca de 60% dos pacientes atendidos são crianças. O Estado tem 600 mil pessoas com doenças raras, segundo estimativa do Ministério da Saúde.

O médico geneticista Roberto Giugliani, diretor-executivo e um dos cofundadores da Casa dos Raros, avalia que o balanço desses dois anos é positivo. Ao menos 3 mil pessoas já procuraram o serviço, sendo que cerca de 800 tiveram o atendimento concluído.

— A partir da inauguração começamos a formar uma equipe multiprofissional para proporcionar ao paciente o atendimento abrangente, que não seja apenas o médico, mas que tenha também os outros profissionais, como nutricionista, psicólogo, assistente social, fonoaudióloga e até dentista — enumera.

Desde o primeiro contato do paciente até o diagnóstico da enfermidade, a média de espera tem sido de 82 dias. No Brasil, por exemplo, esse período chega a 5,4 anos. O foco de atendimento são os pacientes com doenças raras.

— A atrofia muscular espinhal (AME) e a distrofia muscular de Duchenne são algumas doenças raras que têm ganhado notoriedade — cita em relação a algumas das mais comuns atendidas na Casa dos Raros.

Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), há um convênio firmado com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), que encaminha os pacientes para o local (leia mais abaixo). Cerca de 400 pacientes vindos do SUS já foram atendidos nesses dois anos.

Há atendimentos a pacientes que possuem cobertura por planos privados de saúde que já firmaram acordo com a Casa dos Raros. Entretanto, não há atendimento a pacientes particulares.

— Nós temos aqui o atendimento aos pacientes, o laboratório de diagnóstico, a parte de pesquisa e de educação e informação ao público. Ter tudo isso dentro de um projeto funcionando, e sem custos para os pacientes, é algo muito compensador e gratificante — conclui o médico.

Na quarta-feira (26), o casal Altamiro Miguel, 56 anos, e Fabricia Martins, 46, vieram de Torres, no Litoral Norte, para conhecer o diagnóstico da filha Julia, de 14. Era a terceira vez deles na Casa dos Raros, onde receberam inclusive atendimento psicológico. A própria filha já havia passado por fonoaudióloga, nutricionista e fisioterapeuta.

Casal Altamiro Miguel e Fabricia Martins com o diagnóstico da filha. Renan Mattos / Agencia RBS

— Nós começamos a procurar atendimento pelo município. Tivemos o diagnóstico dela com a deficiência intelectual, o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade). Mas na nossa caminhada achamos outra suspeita e precisávamos do teste de genética. Faz quatro anos que entrei com pedido do exame e, no ano passado, fomos chamados aqui para fazer — relata a mãe.

Na Casa dos Raros, a família ficou sabendo que a filha possui ainda a síndrome de DiGeorge (conhecida também como síndrome de deleção 22q11.2). Trata-se de uma enfermidade genética rara vinda de um distúrbio cromossômico que causa diversos problemas no feto e no desenvolvimento de vários sistemas do corpo.

— O diagnóstico saiu hoje (quarta-feira, dia 26). Voltamos para casa com algo que procuramos há 11 anos — comenta o pai.

A médica geneticista Bruna Guaraná prestava o atendimento à família. Ela explica o papel do serviço.

— A Casa dos Raros não acompanha a longo prazo, mas encaminha o paciente e avalia com os colegas da equipe multidisciplinar para ver do que ele vai precisar — observa, dizendo que o foco é no diagnóstico e no direcionamento para o município.

A Casa dos Raros se mantém por meio de doações e de eventos. O laboratório presta serviço para outros do país e arrecada recursos, e há ainda pesquisas clínicas feitas para a indústria farmacêutica. Em 1º de junho será realizada a Corrida das Doenças Raras e, no segundo semestre, haverá um jantar para arrecadar dinheiro.

Saiba mais

Primeiro centro exclusivo para diagnóstico e pesquisa de doenças raras da América Latina, a Casa dos Raros foi construída graças a uma parceria do Instituto Genética para Todos e a Casa Hunter. Trata-se de duas organizações da sociedade civil (OSCs) que desenvolvem projetos na área de doenças genéticas raras. O investimento no prédio, que possui características autossustentáveis, foi de cerca de R$ 20 milhões, valor recebido na época de doações físicas e de empresas.

Novidades no serviço

Em outubro de 2024, ocorreu a primeira infusão de terapia de reposição enzimática para tratamento de mucopolissacaridose tipo 2. A técnica repõe uma enzima ausente no paciente, que degrada os glicosaminoglicanos (GAGs) que ficariam acumulados no organismo.

No ano passado, iniciaram-se ainda os atendimentos do consultório odontológico. A instituição instalou mais um espectrômetro de massas in tandem, equipamento capaz de identificar moléculas que outros exames não captam, permitindo diagnosticar cerca de cem tipos de doenças raras, inclusive durante o teste do pezinho. Até dezembro de 2024, 14,8 mil exames genéticos haviam sido realizados.

A Casa dos Raros implementou um ambulatório especializado em neuromielite óptica, doença autoimune que causa inflamação e pode levar à destruição dos nervos ópticos, prejudicando a visão. Neste ano, o plano é ser reconhecida como Serviço de Referência em Doenças Raras pelo Ministério da Saúde e implementar um programa de triagem neonatal ampliada.

Governo fala sobre convênio

Segundo a coordenadora Raíssa Barbieri Ballejo Canto, da Divisão de Doenças Crônicas Transmissíveis e não Transmissíveis da Secretaria Estadual da Saúde (SES), a organização da rede de atendimento do RS começa pela atenção primária.

— Uma das principais maneiras como conseguimos fazer esse diagnóstico é por meio do teste do pezinho, que vai fazer a triagem dessas doenças. Depois que temos a suspeita, fazemos o encaminhamento para algum serviço que vai fazer o diagnóstico — detalha.

A coordenadora comenta sobre a parceria com a Casa dos Raros.

— Esse convênio prevê 25 atendimentos de novos usuários a cada mês. Então toda a oferta está posta no Gercon (Sistema de Gerenciamento de Consultas) e todos os municípios podem fazer os encaminhamentos por ali. A pessoa vai entrar em uma fila única e ser regulada para a Casa dos Raros — diz.

O governo estadual possui os dados de solicitação de primeira consulta. Em 2024, foram quase mil primeiras consultas para genética médica, que é a especialidade que vai avaliar as doenças raras. Em relação ao futuro, Raíssa analisa a possibilidade de ampliação do serviço.

— É uma especialidade um pouco mais restrita. Com frequência conversamos com os prestadores de serviço para ver se eles têm a disponibilidade para fazermos a habilitação. Estamos construindo essa rede, mas infelizmente ainda é limitada essa genética médica em alguns serviços. Estamos tentando aumentar, porque ainda temos uma demanda bem significativa de atendimentos — reconhece.

Além dessa parceria, o governo estadual disponibiliza o serviço de referência em Triagem Neonatal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, os Serviços de Referência em Doenças Raras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Universitário de Santa Maria.

DADOS

Conforme o Ministério da Saúde, as doenças raras atingem 13 milhões de brasileiros

No Rio Grande do Sul são cerca de 600 mil pessoas

São consideradas doenças raras no país aquelas que afetam 65 pessoas em cada grupo de 100 mil habitantes

Já foram catalogadas no mundo aproximadamente 8 mil doenças raras . Dessas, mais de 70% são genéticas

. Dessas, mais de Os sintomas se iniciam na infância (80%) na maioria dos casos. Porém, os pacientes demoram a ser diagnosticados

O tempo médio entre o aparecimento dos sintomas e o diagnóstico médico é superior a quatro anos, podendo chegar até os 20 anos

Como agendar uma consulta na Casa dos Raros

Quem tiver interesse em se candidatar ao atendimento precisa preencher o "registro de interesse" na página da Casa dos Raros na internet (www.cdr.org.br). Após clicar em registro de interesse basta preencher o formulário, que será automaticamente enviado para a Casa dos Raros. Uma resposta será dada por e-mail em até 30 dias, informando sobre os passos seguintes.

E-mail : contato@cdr.org.br

: contato@cdr.org.br Telefone : (51) 3455-0000

: (51) 3455-0000 Atendimento presencial: Rua São Manoel 730, de segunda a sexta-feira (no horário das 8h às 18h)

Doadores podem contribuir:

Banco do Brasil

Agência: 0010-8

PIX: contato@casadosraros.org.br

Conta: 202020-3

Nome: Casa dos Raros

CNPJ: 28.616.272/0001-30.