Porto Alegre e outros municípios do Estado poderão retomar a aplicação de vacinas contra a covid-19 em crianças e adultos nesta semana, após a chegada ao Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (28), de um novo lote com imunizantes. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), 8.220 doses da vacina monovalente XBB, da Moderna, serão entregues à Capital e a distribuição aos demais deve ser concluída até quarta-feira (30).