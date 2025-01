Toro Ultra 2025 volta como topo de linha da gama flex

A Toro Ultra volta como topo de linha da gama flex 2025. A picape intermediária Fiat traz conjunto propulsor atualizado que atende as normas do Proconve L8 com o motor turbo 270 Flex combinado com o câmbio automático e tração dianteira. Com o retorno da Ultra, a picape líder do seu segmento volta contar com seis versões. A Fiat Toro Ultra Turbo 270 Flex 2025 tem preço de R$ 194.490.