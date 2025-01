Novo A3 Sedan 2025 traz atualização visual, no conforto, conectividade, condução e segurança

Atualizações visuais, no interior e motor do A3 Sedã 2025. Audi / Divulgação

O novo A3 Sedan 2025, com atualização visual, no conforto, conectividade, condução e segurança, abre os lançamentos do ano da Audi no Brasil. O modelo mais vendido da marca alemã no mundo chega mais esportivo, com novos equipamentos e três versões. O Audi A3 Sedan 2025 tem preços a partir de R$ 289.990, na Advanced, R$ 319.990, na Performance, e R$ 344.990, na Performance Black.

O design do A3 acompanha a nova linguagem visual global da marca, o comportamento avançou com a atualização do conjunto propulsor e o conforto e a segurança aumentaram com mais recursos eletrônicos.

-Após um ano cheio de novidades em que celebramos 30 anos da marca no Brasil, queremos escrever uma nova etapa de nossa história no país, e o novo Audi A3, que já foi produzido localmente e liderou nossas vendas por anos seguidos, representa o primeiro passo desta nova história que está apenas começando", diretor de Marketing e Comunicação da Audi do Brasil, Gerold Pillekamp.

Leia Mais Mercedes Classe C 2025 híbrido chega mais conectado e novas funções de conforto e segurança

Visual renovado

Os novos para-choques com entradas de ar redesenhadas e a grade colmeia, mais larga e plana em cromo escuro brilhante e o logotipo 2D no centro valorizam a frente. O conjunto óptico conta com faróis e luzes diurnas (DRL) full LED. As lanternas traseiras full LED tem setas dinâmicas, os novos para-choque com barra transversal e difusor traseiro completam o conjunto.

Com 4,504 metros de comprimento, 1,984 m de largura e 1,.442 m de altura, a distância entre eixos é de 2,634 m. O porta-malas leva 425 litros.

O conjunto propulsor é compartilhado pelas três versões. Atualizado, o motor 2.0 TFSI gera 204 cv de potência e força (torque) de 32,6 kgfm e atua combinado com a transmissão automática S tronic de sete velocidades. O novo A3 Sedan acelera de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos e chega a velocidade máxima de 210 km/h, limitada eletronicamente.

Versões aperfeiçoadas

Interior personalizado em cada configuração.

A Advance, a nova configuração de entrada da linha A3, traz quadro digital de instrumentos com tela de 10,25 polegadas, rádio MMI Plus com tela de 10,1 polegadas sensível ao toque interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos, sistema de som com seis alto falantes e 80 W. Ar-condicionado automático e luzes ambiente em LED, o A3 Sedan tem sensores de luz e chuva e porta-malas com abertura automática, entre outros.

Airbags frontais, laterais dianteiros, de cabeça e cortina, o sedã compacto Audi traz recursos como controle eletrônico de velocidade adaptativo, detector de atenção e sonolência do motorista, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com Park Assist, aviso de saída de faixa, detector de ponto cego e tráfego cruzado traseiro.

A capa do espelho retrovisor externo na cor do veículo, vidros laterais e traseiro com isolante térmico, e espelhos retrovisores externos aquecidos e comando elétrico. As rodas são de liga-leve de 18 polegadas, e pneus 225/40 R18 completam a configuração.

Performance com kit S Line

Grade, para-choque, rodas e frisos diferenciam versões.

A versão intermediaria Performance acrescenta nova grade dianteira com elementos de design em forma de L com inserções de proteção do radiador e para-choque dianteiro com entradas que integram o kit exterior S Line. Frisos decorativos cromados, retrovisores externos elétricos, aquecidos e rebatíveis com função de descida do retrovisor do passageiro complementam o visual. As novas rodas são de liga leve de liga-leve de 18 polegadas e os pneus 225/40 R18 e visual diferenciado misturando prata e preto.

O interior atualizado tem bancos dianteiros com ajustes elétricos e aquecedor ar-condicionado automático de três zonas, navegador MMI Plus com 10,1 polegadas e conexão wireless e assistente de estacionamento inteligente, entre outros.

O pacote S Line, de serie, quadro digital de instrumentos de 12,3 polegadas, traz bancos esportivos em couro sintético com logo S Line, pedaleiras em alumínio, teto em tecido preto, logo S line no volante, volante, bancos e laterais das portas com costuras contrastante e sistema de som de 180 W com 10 Alto falantes, entre outros.

Top Performance Black

Versão topo de linha, a Performance Black soma acabamento em microfibra Dinamica do painel e dos bancos com logo S line, luzes ambiente Pro, som premium Sonos 3D, rodas de liga-leve de 19 polegadas e pneus 235/35 R19.



Novas cores

O A3 Sedan tem novas cores conforme a versão.

Branco Arkona e preto Brilhante (sólidas), azul Navarra, branco Geleira, cinza Manhattan, preto Mito, verde Distrito e vermelho Progressivo (metálicas) e cinza Flecha (perolizada) são as cores da versão Advanced. Bege, marrom ou preto são os tons do interior.



Branco Arkona (sólida), amarelo Piton, azul Ascari, azul Navarra, branco Geleira, preto Mito, verde Distrito, vermelho Progressivo (metálicas) e cinza Daytona (perolizada) e interior escurecido são compartilhadas pelas configurações Performance e Performance Black.

Versões e preços

Rodas de liga-leve de 19 polegadas e pneus 235/35 R19.

A3 Sedan 2.0 TFSI S tronic

Advanced - R$ 289.990

Performance - 319.990

Performance Black - 344.990