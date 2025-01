Toyota Corolla Cross agora tem até 10 anos de garantia. Toyota / Divulgação

O Corolla Cross 2026 chega mais conectado, seguro e garantia de 10 anos. O crossover Toyota traz novos recursos de conforto, conveniência e de apoio à condução e à segurança. A garantia passa para 10 anos como ocorre com outros modelos da marca japonesa. O Toyota Corolla Cross 2026 tem preços a partir de R$ 170.790, na versão de entrada XR 2.0, a R$ 215.990, na topo de linha XRX Hybrid Premium.

A multimídia Toyota Play 2.0 com tela de 10”, o sistema Panoramic View Monitor com câmeras 360°, recursos de segurança conectados ao Toyota App e a garantida Toyota 10 são as atualizações do Corolla Cross 2026.

Os conjuntos propulsores flex e híbrido flex permanecem inalterados. Como no irmão Corolla sedã, o crossover tem apenas uma configuração eletrificada, a topo de linha XRX Hybrid Premium.

Crossover mais conectado e multimídia com tela maior de 10".

A central multimídia Toyota Play 2.0 de 10” substitui a anterior de 9”, conta com tela sensível ao toque e comando por voz e espelhamento com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.

As portas USB são do tipo C. Com o novo sistema, a montadora promete navegação mais intuitiva, maior agilidade e conexão otimizada com dispositivos móveis.

Câmeras do Sistema 360º mostram o entorno do Corolla Cross.

O Panoramic View Monitor nas versões XRX, GR-Sport e XRX Hybrid amplia o apoio à condução e à segurança. Câmeras instaladas no entorno da carroceria mostram imagens de 360° em tempo real e auxiliam superar obstáculos e manobras de estacionamento.

O sistema Toyota Serviços Conectados permite a consulta de diversas informações pelo aplicativo nas três configurações principais. São dados como status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App.

Conectividade com Wi-Fi opcional para até oito dispositivos.

O pacote Serviços Conectados, gratuito nos primeiros 12 meses, permite rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme, cerca geográfica – define o perímetro de circulação -, acionamento do cliente em caso de acidente e as autoridades caso não seja possível o contato. Também está disponível a contratação adicional de Wi-Fi para até oito dispositivos.

Garantia estendida

Visual robusto, rodas de 18", barras no teto e lanternas em LED.

O programa Toyota 10 prolonga a garantia por até 10 anos do Corolla Cross como em todos os modelos da marca japonesa à venda no País. Sem custo adicional, o benefício é ativado ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de cinco anos de garantia de fábrica.

A cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10.000 quilômetros e abrange peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (120 meses somados à garantia inicial) e 200 mil quilômetros para uso particular ou 100 mil quilômetros para uso comercial, o que ocorrer primeiro.

Generoso porta-malas com capacidade para 440 litros.

O Toyota 10 estará disponível o Corolla Cross ano/modelo 2021/2022 em diante que estejam elegíveis – incluindo, também, todos os veículos Toyota, além de Corolla desde o ano/modelo 2019/2020.

O programa se estende ao sistema híbrido, que possui garantia de fábrica de oito anos ou 200 mil quilômetros, independente do uso particular ou comercial ou da data do faturamento. Após esse período, a cobertura poderá ser renovada por mais 12 meses ou 10 mil quilômetros, até o limite máximo de 10 anos ou 200 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro.

Conjuntos propulsores a combustão e híbrido são os mesmos.

Os conjuntos propulsores do Corolla Cross 2026 permanece inalterado. O motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC de 175 cv de potência e força (torque) de 21,3 kgfm atua com o câmbio automático contínuo variável (CVT) que simula dez velocidades.

O sistema híbrido atua com o motor 1.8 VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex de 98 cv (gasolina) a 101 cv e força (torque) de 14,5 kgfm e dois motores elétricos de 72 cv de potência e força de 16,6 kgfm. A potência combinada é de 122 cv.

Segurança

Sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), multimídia Toyota Play 2.0 de 10” equipam todas as versões do Corolla Cross. Também o Toyota Safety Sense com farol alto automático, assistente de pré-colisão frontal, controle de velocidade adaptativo, alerta de mudança de faixas com assistente de permanência em faixa.

Versões e preços

Grupo óptico em LED, grade integrada e para-choque com proteção na base.

Toyota Corolla Cross 2026

XR - R$ R$ 170.790

Versão para o segmento de vendas diretas – PCD, Táxi, Produtor Rural e CNPJ –

Volante multifuncional, ar-condicionado digital automático com saída de ar para a segunda fileira, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, retrovisores externos com rebatimento elétrico, faróis de LED, freio de estacionamento eletrônico com função Hold, assistência ao arranque em subida, rodas 17” de liga leve e sistema Isofix.

XRE - R$ 183.990

Acrescenta acesso por aproximação e partida por botão, quadro de instrumentos digital com tela TFT de 12,3”, revestimento interno de couro, recarga do celular por indução, iluminação ambiente, sensor de chuva e rodas de liga leve de 18”.

XRX - R$ 197.590

Mais ar-condicionado digital automático de duas zonas, câmeras 360°, banco do motorista com regulagem elétrica, teto solar elétrico, sinalizadores sequenciais, Toyota Serviços Conectados, alerta de ponto cego e alerta de tráfego traseiro

GR-Sport - R$ 206.490

Detalhes exclusivos Toyota G Racing, como revestimentos e para-choques.

XRX Hybrid Premium – R$ 215.990

Conjunto propulsor híbrido e configuração do XRX.

