Venda de veículos leves deverá crescer de 5,5% a 6% no RS em 2025

A venda de veículos no Rio Grande do Sul em 2025 deverá continuar em alta, impulsionada por uma combinação de fatores econômicos e tecnológicos nacionais e locais. Resultado da recuperação do setor automotivo brasileiro, do recorde de investimentos das montadoras e do avanço dos carros eletrificados.

A expectativa de crescimento sustentado, da introdução de novas tecnologias e do lançamento de modelos que atendam às demandas dos consumidores também colaboração para a continuidade do crescimento da produção, importação e venda.

O comportamento otimista do setor automotivo para 2025 não descarta os riscos e desafios da taxas de juros elevadas, da disponibilidade de crédito e da volatilidade do dólar, entre outros componentes da conjuntura do mercado.

No país, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) projeta a venda de 2,802 milhões de veículos com o crescimento de 5,6%.

Realidade gaúcha

A recuperação do setor automotivo gaúcho pós-pandemia e pós-enchente em 2024 traz números que superam expectativas e se aproximam dos melhores momentos da última década. Os resultados da maioria dos segmentos são os melhores desde 2014.

O presidente do Sincodiv/Fenabrave RS (entidade dos concessionários), Jefferson Fürstenau destaca que as projeções da entidade apontam 2025 como um ano um pouco mais tímido em vendas, mas ainda de crescimento.

O executivo lembra o crescimento acumulado de 2024 no Rio Grande do Sul foi de 18,73% na relação com o mesmo período anterior enquanto o Brasil apresentou um crescimento de 15,49%. Há pelo menos cinco anos, o Estado não apresentava resultado superior ao do país.

Leves e pesados

-Esperamos no RS um crescimento entre 5,5% a 6% para automóveis e comerciais leves, 6% para caminhões, ônibus mesmo tendo um volume pequeno, com o a caminho da escola, que estava suspenso pela eleição municipal, pode crescer perto de 8%. Já em motocicletas o avanço esperado gira entre 9% e 11% e implementos rodoviários entre 4% e 5%.

O registro de 196.804 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários foi o melhor resultado desde 2015 com 201.528 unidades. Automóveis e comerciáveis leves somaram 130.790 emplacamentos, volume próximo aos níveis anteriores a pandemia de 2019.

O comportamento do campo é fundamental ao segmento de caminhões que tem no agronegócio seu principal mercado. Os 10.013 registros saltaram 21,12% em relação com 2023. Nos últimos quatro anos, a média foi superior as 10 mil unidades de 2014.

Como em todo ano eleitoral, a venda de ônibus cresce no país. Não foi diferente no Rio Grande do Sul que teve 1.273 emplacadas com também salto de 34,28% em relação a 2023. O comportamento dos veículos de transporte coletivo só foi menor na comparação com as 1.566 unidades de 2014.

As motocicletas também tiveram o melhor resultado dos últimos dez anos com 36.970 emplacamentos, atrás apenas das 39.606 unidades de 2014.

O segmento de implementos rodoviários, com 7.149 unidades cresceu 20% e só foi menor em relação ao recorde de 9.107 unidades registrado em 2008.

Mercado diferenciado

As características do mercado gaúcho chamam a atenção em relação ao brasileiro. Entre os dez carros mais vendidos em 2024, os utilitários esportivos lideram a preferência com quatro opções seguidos pelas picapes com três e hatch dois. No país, são cinco hatch, quatro utilitários esportivos e uma picape.

No Estado, 385 unidades separaram os três carros preferidos, das quais, 152 a líder Tracker da Strada. No país, a picape Fiat Strada é o carro mais vendido, seguida pelo Volkswagen Polo e o Chevrolet Onix. A Chevrolet Tracker aparece na sétima posição.

Dos dez carros mais vendidos no país em 2024, a Fiat teve três (Strada, Mobi e Argo), dois Chevrolet (Onix e Tracker), Hyundai (HB20 e Creta) e Volkswagen (Polo e T-Cross) e um Nissan (Kicks). No Rio Grande do Sul, três foram Chevrolet (Tracker, Onix e Onix Plus) e Volkswagen (Polo, T-Cross e Saveiro), dois Fiat (Strada e Toro) e um Hyundai (Creta) e Jeep (Compass).

Mais vendidos RS 2024

1. Chevrolet Tracker – 6.645

2. Fiat Strada – 6.493

3. Chevrolet Onix – 6.260

4. Volkswagen Polo – 4.898

5. Volkswagen T-Cross – 4.841

6. Volkswagen Saveiro – 4.263

7. Hyundai Creta – 3.775

8. Chevrolet Onix Plus – 3.772

9. Jeep Compass – 3.535

10. Fiat Toro – 3.322