Mobi Like e Trekking ganham motor mais potente e econômico. Fiat / Divulgação

O Mobi fica mais potente e econômico com o motor 1.0 Firefly Flex. As duas versões do hatch Fiat ganham direção elétrica e ajuste de altura do volante. O novo propulsor atende as novas normas do Proconve L8. O Fiat Mobi 1.0 Firefly 2025 tem preços sugeridos a partir de R$ 76.990, na versão Like, e de R$ 79.990, na Trekking.

Um dos carros mais vendido no país em 2024 com mais de 67 mil unidades na nona posição, a atualização aumentou a competitividade do Mobi e melhorou o custo/benefício.

Fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Betim (MG) e típico carro urbano, além do novo propulsor, o hatch Fiat ganhou também ajuste de altura do volante e direção elétrica em substituição a hidráulica.

Propulsão e desempenho

Os detalhes personalizam cada configuração do hatch Fiat,

Atualizado para atender o Proconve L8, o motor de três cilindros 1.0 Firefly flex gera de 71 cv de potencia e força (torque) de 10 kgfm (gasolina) a 75 cv e 10,7 kgfm (etanol). O câmbio manual é de cinco marchas.

Leia Mais Produção e venda de veículos crescem e exportação cai em 2024

A aceleração do Mobi de 0 a 100 km/h passou para 13,8 segundos (etanol) e 14,7 segundos (gasolina) e a velocidade máxima a 161 km/l (gasolina) e 164 km/h (etanol).

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em 2024

Mais econômico, pelos dados da Fiat, o Mobi faz de 9,8 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada com etanol, até 14 km/l a 15,1 km/l com gasolina.

Versões e preços

Fiat Mobi 1.0 Firefly 2025

Like – R$ 76.990

Direção elétrica com ajuste de altura, quadro de instrumentos com tela LCD de 3,5 polegadas, ar-condicionado, temperatura externa, banco traseiro rebatível, vidros e travas dianteiras elétricas e limpador, lavador e desembaçador de vidro traseiro. Também airbags frontais, sensor de pressão dos pneus direção elétrica, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa. Grupo óptico com faróis escurecidos e luzes diurnas (DLR) e rodas de aço de 14 polegadas com pneus 175/65 R14, entre outros.

Trekking – R$ 79.990

Acrescenta volante multifuncional, bancos revestidos em tecido exclusivo, o do condutor com regulagem de altura, tela de sete polegadas interativa com Android Auto e Apple Carplay sem fio, porta USB adicional e seis alto falantes e abertura das portas por telecomando.

Capas dos retrovisores externos em preto brilhante, calotas exclusivas, saia lateral, maçanetas na cor da carroceria e barras no teto funcionais.

Leia Mais Fiat Scudo e Fiorino ganham motores mais potentes e econômicos