Chevrolet S10 High Country 2025: visual, interior e propulsão atualizados, avança no comportamento

Atualização revigorou a picape Chevrolet S10 na linha 2025. GILBERTO LEAL

A Chevrolet S10 avança no comportamento com o visual, o interior e o conjunto propulsor atualizados. Os aperfeiçoamentos garantem mudanças radicais na picape média que ganha condições para enfrentar a acirrada concorrência do seu segmento. Rodamos 600 quilômetros com a Chevrolet S10 High Country que tem preço sugerido a partir de R$ 323.490.



A atualização da S10 segue a tendência do segmento de picapes que passa por ampla renovação. Com crescimento de 17,9% só foi superado pelos utilitários esportivos que avançaram 19,4% em 2024 na comparação com 2023.

A S10 foi a terceira no ranking do segmento de picapes médias em 2024 com mais de 27 mil registros. Por pouco mais de 4.500 unidades seguiu a segunda colocada, a Ford Ranger com 31.860 emplacamentos. A Toyota Hilux foi a líder absoluta com mais de 50 mil registros.

ID Visual Chevrolet

A reestilização da S10 remete à identidade visual Chevrolet e lembra as norte-americanas Colorado e Silverado. O interior segue a design da Spin e novos recursos eletrônicos apoiam a condução e a segurança. O conjunto propulsor foi aperfeiçoado com novos motor turbo diesel mais potente e câmbio automático de oito velocidades.

Cromados valorizam a nova frente da S10 High Country 2025.

A grade cromada, o conjunto óptico com faróis afilados, luzes diurnas (DRL) e auxiliares de neblina em LED, o para-choque, o capô e o para-lamas que personalizam a High Country. As rodas de aço de liga leve de 18 polegadas e o santantônio esportivo cromado, típico estilo norte-americano marcam as laterais.

A capota marítima e as novas lanternas traseiras com assinatura em LED, o nome Chevrolet gravado em baixo relevo na caçamba e detalhes do para-choque completam o conjunto.

Leia Mais Mobi fica mais potente e econômico com o motor 1.0 Firefly Flex

Generoso interior





Volante multifuncional, instrumentos e multimídia digitais.

Acesso por aproximação e partida por botão, o interior da High Country tem revestimento em novos materiais e dois tons. A coluna de direção tem ajustes de altura e profundidade e o volante é o mesmo da Silverado. Os novos bancos da frente são mais largos e macios. O assento, o encosto e os suportes laterais ganham espuma de diferentes densidades.



As telas digitais do quadro de instrumentos de oito polegadas e do sistema multimídia de 11 polegadas remetem a Spin. A conectividade com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos é sem fio. O ar-condicionado é digital, a recarga do celular por indução e a picape conta com entradas USB tipo A e C na frente e atrás. A câmera de ré é de alta resolução.

Leia Mais Produção e venda de veículos crescem e exportação cai em 2024



O sistema OnStar amplifica a conectividade da S10 com wi-fi nativo, atualização remota de sistemas eletrônicos, aplicativo de comando, também remoto, de funções. Também oferece serviços de proteção e segurança, como o de resposta automática em caso de acidente.

Propulsão e tecnologia

O visual remete às norte-americanas Colorado e Silverado.

O novo conjunto propulsor e a suspensão trazem aperfeiçoamentos. O motor de quatro cilindros Duramax 2.8 turbodiesel de 207 cv e força (torque) de 52 kgfm atua com a transmissão automática sequencial de oito velocidades e tração 4x4 com reduzida.



O câmbio AT8, o mesmo que equipa a norte-americana Colorado, foi tropicalizado para o uso brasileiro da picape. A S10 acelera de 0 a 100 km/h em 9,4 segundos – um segundo a menos que a anterior.

Versátil nas ruas e estradas

Conexão com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.

O bom comportamento da S10 avançou com os aperfeiçoamentos da linha 2025. O novo conjunto propulsor garantiu potência e força, o interior conforto e os recursos eletrônicos segurança nas ruas e estradas.

Os ajustes elétricos da coluna de direção e do banco permitiram encontrar a melhor posição para a direção confortável, mesmo por longos períodos. Com quase de 5,5 metros de comprimento e mais de duas toneladas, a High Country rodou tranquila. A direção elétrica e a câmera de ré ajudaram nas manobras de estacionamento.

Sobrou potência e força

Tela de 11", Wi-Fi nativo e ar-condicionado automático digital.

Nas rodovias, como na BR 290 e BR 101 ou na Estrada do Mar, sobrou potência e força. As respostas do conjunto propulsor foram rápidas, o que garantiu ultrapassagens seguras em estradas de pista simples. O câmbio automático de oito velocidades, silencioso, a troca de marchas foram praticamente imperceptíveis.

Comportamento perfeito nas ruas e estradas.

A suspensão macia, mas firme, com molas e amortecedores recalibrados, isolou as irregularidades do pavimento e transmitiu pouca vibração para o interior. Nas velocidades mais elevadas e trechos sinuosos, a oscilação foi mínima, mesmo apenas com condutor e acompanhante e caçamba vazia. Mas como no paralelepípedo, a suspensão sentiu as irregularidades. A tração 4x4 facilitou rodar na areia da beira da praia.



Com seis airbags (frontais, laterais e de cortina), recursos eletrônicos como farol alto automático, assistente de frenagem e automática de emergência e os alertas de ponto cego, de tráfego cruzado traseiro, de colisão frontal e de saída de faixa, entre outros, auxiliaram a condução. Mas pelo nível da High Country, sentimos falta do controle eletrônico de velocidade adaptativo.

Leia Mais Peugeot 2008 GT 2025 avança no visual, conforto e desempenho

O consumo de combustível da S10 pelos dados do Inmetro é de 9,5 km/l na cidade e 11,4 km/l na estrada. Segundo a General Motors as médias são até 13% melhores.

Posição dos comandos físicos e digitais facilitam a condução.



No nosso teste, as médias variaram de 8,9 km/l a 10,2 km/l na cidade conforme o fluxo. Nas rodovias, em velocidade constante, ficaram de 12,5 km/l a 14,7 km/l, a 80 km/l, e de 11,4 km/l a 12,5 km/l, a 110 km/l. Para 600 quilômetros por ruas e estradas, a média ficou em 11,7 km/l e a melhor média 19,3 km/l.



Conclusão

Mudanças radicais atualizam a Chevrolet S10 High Country.



A atualização da S10 segue a tendência do segmento de picapes que passa por ampla renovação. A versão topo de linha High Country avançou no comportamento, visual, interior e conjunto propulsor.



Os aperfeiçoamentos garantiram mudanças radicais e condições a picape média Chevrolet para enfrentar a acirrada concorrência do seu segmento.

Bonita, com visual que remete às irmãs norte-americanas, e bem equipada, a versão topo de linha atende quem busca uma picape sofisticada, com conforto, desempenho e segurança independe do uso urbano, rodoviário ou rural.

A tração 4x4 facilitou rodar na areia da beira da praia.

Os aperfeiçoamentos melhoram, e muito, a dirigibilidade nas ruas e estradas. Recursos eletrônicos facilitaram a condução, pelo nível da High Country sentimos falta do controle eletrônico de velocidade adaptativo.

Leia Mais Conheça os carros mais vendidos no Brasil em 2024

Como sempre, na decisão de compra devem ser avaliados o uso, o custo/benefício e a comparação em relação às demais versões das irmãs S10 e das principais concorrentes argentinas, a líder Toyota Hilux e a nova Ford Ranger.