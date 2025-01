Mercedes Classe C 2025 híbrido chega mais conectado e novas funções de conforto e segurança

As duas versões do Classe C avançam na tecnologia. Mercedes-Benz / Divulgação

O Mercedes-Benz Classe C 2025 híbrido chega ao Brasil mais conectado e novas funções de conforto e segurança. As configurações C 200 AMG Line e C300 AMG Line eletrificadas valorizam a esportividade, o luxo e a sofisticação. O Mercedes-Benz Classe C 2025 tem preços públicos sugeridos de R$ 384.900, na versão C 200 AMG Line, e de R$ 445.900, na C 300 AMG Line.

Lançados no Brasil, em 2024, os serviços de funcionalidades e conectividade Digital Extras, a nova identificação do Mercedes me, permitirá a realizar diversas funções do automóvel pelo aplicativo do celular.

Abrir e fechar as portas, detectar eventuais colisões e tentativas de furto, determinar zonas de uso e atualizações de softwares online e agendar manutenções de forma totalmente automática e digital, estão entre as mais de 30 funcionalidades do Digital Extras.

Principais funções

Sofisticação, conforto, esportividade e serviços Digital Extras.

Chamada de Emergência

Em caso de acidente, o serviço ativará uma chamada de emergência (Central de Atendimento Global do Serviço localizada na Espanha) que irá acionar os serviços locais de polícia ou bombeiros. O atendente será definido automaticamente pelo idioma selecionado nas configurações do automóvel do cliente cadastrado. Este serviço também pode ser realizado manualmente para solicitar assistência.

Diagnóstico Remoto

Detecta desgaste em peças e componentes compatíveis e encaminha as informações ao concessionário de preferência. O diagnóstico remoto permite ao profissional obter dados do automóvel antes de um serviço. O teste rápido verifica os módulos de controle do veículo, ajudando na manutenção.

Atualizações de software

Permite atualização remota do software pelo módulo de comando principal. O cliente é informado sobre uma atualização disponível na central de informação e entretenimento.

Trânsito em tempo real

As informações de tráfego recebidas levando em consideração a localização atual do automóvel e garante que os veículos que fazem a consulta recebam todas as informações relevantes para eles. Permite comentar sobre o tráfego em tempo real e faz com que seus veículos gerem dados de veículos em movimento, o que ajuda melhorar ainda mais a qualidade dos dados.

Mercedes-Benz User Experience

O MBUX permite a integração nativa de provedores de música online no sistema de entretenimento. Permite o acesso à conta do cliente do provedor de música Audials, Apple Music, Tidal, Amazon Music e Spotify) para reproduzir sua própria playlist de música online.

Propulsão híbrida leve

Propulsores híbridos leves e câmbios automáticos.

As duas opções dos conjuntos propulsores eletrificados do Classe C contam com motores de quatro cilindros em linha que geram 204 cv de potencia e força (torque) de 38,6 kgfm no C200 e 258 cv de potencia e força de 40.8 kgfm no C 300. O sistema híbrido leve inclui um gerador de partida integrado de segunda geração sistema elétrico de bordo de 48 volts. O câmbio automático 9G-Tronic é de nove velocidades.

Versões e preços

C300: pacotes visual Night e de segurança Driving Assistance.

Mercedes-Benz Classe C 2025

C 200 AMG Line

Acesso por aproximação, partida por botão, ar-condicionado de quatro zonas, assentos dianteiros revestidos em Artico com ajustes elétricos, Interação com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carga do celular por indução, sistemas de estacionamento com câmera de ré e iluminação interna, teto solar panorâmico. Também assistentes de distância, manutenção de faixa, de manutenção de faixa, de ponto cego e de proteção de pedestres.

Os faróis full LED são adaptativos, as rodas AMG de de 19 polegadas com pneus 225/40 R19 (frente) e 255/35 R19 (atrás). O porta-malas leva 455 litros.

O C200 acelera de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos e chega a velocidade máxima de 246 km/h.

C 300 AMG Line - R$ 445.900