Lady Gaga anuncia novo álbum e divulga data de lançamento; saiba os detalhes

O trabalho, que já está em pré-venda no site da cantora, terá 14 músicas, incluindo os sucessos Disease e Die With A Smile, parceria com Bruno Mars. Um novo single será lançado em 2 de fevereiro

27/01/2025 - 22h56min