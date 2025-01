Grêmio contrata o goleiro Tiago Volpi 

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira (27) a contratação do goleiro Tiago Volpi . O atleta de 34 anos assina contrato até o final de 2026.

No Toluca desde maio de 2022, quando foi vendido pelo São Paulo , Volpi fez 108 jogos. Na atual temporada, foram 25 partidas, todas como titular, com 29 gols sofridos.

O clube chegou às quartas de final da Liga Mexicana Apertura. No Clausura, foram apenas duas partidas até o momento, com uma vitória e um empate.

Foi a segunda passagem de Volpi pelo futebol mexicano. De 2015 a 2018, esteve no Querétaro , para onde foi após se destacar no futebol brasileiro pelo Figueirense . Em Santa Catarina, atuou de 2012 ao início de 2015.

O goleiro surgiu para o futebol profissional no Rio Grande do Sul. Estreou entre os titulares no Gauchão de 2010 pelo São José, time pelo qual disputou o estadual também em 2011 e 2012.