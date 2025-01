A presença de Branca de Neve, Pantera Negra, Homem-Aranha e outros personagens chamou a atenção de quem esperava no Banco de Sangue do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), em Porto Alegre, neste sábado (25). Assim como nos filmes e quadrinhos, eles se reuniram para uma causa nobre: salvar vidas — no caso, incentivando a doação de sangue.