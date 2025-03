Iniciativa possibilita reprodução assistida a casais de baixa renda

Desde doenças femininas até questões genéticas, são diversos os fatores que levam o casal a não conseguir engravidar de modo natural , segundo Isabel de Almeida, coordenadora do Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento. Por muitas vezes, a saída é a fertilização assistida .

Pensando nisso, o Hospital Moinhos de Vento firmou uma parceria com o projeto NTentativas , iniciativa do Instituto Maragata voltada a oferecer apoio a casais de baixa renda que necessitam de procedimentos de reprodução assistida.

Por meio da parceria, os casais que se inscrevem no projeto passam por triagem no NTentativas e, após avaliação, são encaminhados ao Centro de Fertilidade do Hospital Moinhos de Vento , onde receberão orientação e iniciarão o tratamento. Os custos dos procedimentos, que podem chegar a R$ 30 mil, segundo Isabel, serão cobertos pelo projeto, que depende de doações arrecadadas em eventos e ações solidárias.

— Eu leio todas as inscrições e, a partir da região dos casais, vou procurando parceiros. Nesse caso, entrei em contato com o hospital e na hora consegui ajuda — conta.

A fundadora do NTentativas conta, ainda, que o chamamento é feito a partir da verba que vai sendo doada à instituição. Além disso, a triagem dá preferência aos casais de baixa renda e que estão no processo de gravidez há mais tempo .

O NTentativas segue com inscrições abertas por meio do formulário disponibilizado no Instagram @n.tentativas, em que os casais interessados podem preencher o documento com seus dados e participar da triagem.