Por que o reajuste no preço dos medicamentos pode ser o menor dos últimos seis anos?

Se projeções forem concretizadas, o percentual será o menor desde 2018, quando ficou em 2,84%. benjaminnolte / stock.adobe.com

Reajustados anualmente, os preços dos medicamentos em 2025 poderão ter o menor aumento dos últimos seis anos. A expectativa de analistas e representantes da indústria é de que o percentual fique abaixo de 4%.

O teto só deve ser anunciado oficialmente no final de março. Tal projeção se baseia nos índices já divulgados dos fatores que compõem o cálculo do reajuste.

Se a expectativa for concretizada, o percentual será o menor desde 2018, quando ficou em 2,84%.

2018: 2,84%

2019: 4,33%

2020: 5,21%

2021: 10,08%

2022: 10,89%

2023: 5,6%

2024: 4,5%

O percentual de aumento é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão ligado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio de um cálculo que considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses até fevereiro de cada ano e outros três fatores (chamados X, Y e Z).

Em janeiro, o CMED apresentou o valor do fator X (2,459%) para o período entre julho de 2024 e junho de 2025. Já em fevereiro, divulgou que o fator Y a ser considerado no reajuste de preços aplicado entre 2025 e 2026 deve ser de 0%.

Expectativa

Com a recente divulgação, analistas da XP passaram a estimar que o aumento de preços deve ficar em 3,9%, menor do que o percentual previsto de IPCA (6,1%).

Em nota, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) ressaltou que a definição do reajuste anual ainda depende da divulgação do IPCA e que “está́ difícil para a área técnica do Sindusfarma fazer uma previsão”.

O texto acrescenta, contudo, que “o certo é que, sobre o índice de reajuste, haverá um desconto de 1,5 a 2 pontos porcentuais em cerca de 25% do total de medicamentos, enquadrados na chamada Lista Negativa, sob os quais incide o PIS/Cofins”.

Leia Mais Surto de doença não identificada mata mais de 50 pessoas no Congo

Alexandre Sartori, assessor de Relações Institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul (CRF/RS), ressalta que o fator Z ainda não foi informado e que ele será o determinante:

— Hoje, se nós pegarmos o IPCA dos últimos 11 meses, porque não tem fevereiro, gira em torno de 4,13. E aí diminui o fator X, que são os 2,459, temos um valor de 1,54. Então, se o fator Z que for publicado pelo CMED for menor que o X, o reajuste médio acabará sendo menor do que o IPCA. É o Z que vai determinar o reajuste. E isso não se sabe, nós estamos aguardando a publicação. E também o IPCA de fevereiro.

De toda forma, Sartori comenta que existe um senso comum em relação a essa expectativa na indústria farmacêutica. Acrescenta, ainda, que uma produtividade menor na área também pode impactar no fator Z e que o setor tem muita clareza sobre suas produções, o que pode justificar a projeção.

Impacto do reajuste

De acordo com o assessor do conselho, se o reajuste ficar abaixo do IPCA, isso significa que o aumento dos medicamentos — desde a fábrica, passando pela cadeia logística até o preço final para o consumidor — tende a ser menor do que a própria inflação.

— E aí tem todo um contexto econômico. Se o paciente pertence a uma categoria que tem uma reposição salarial maior que a inflação, o impacto na aquisição de medicamentos, na renda familiar, tende a ser menor. Mas também tem um outro lado, porque quanto menor o valor do medicamento mais desafios se colocam para todo o segmento farmacêutico para manter um equilíbrio financeiro — aponta.

Leia Mais Por que pessoas cada vez mais jovens têm dores e lesões na coluna?

Como é feito o cálculo?

O teto é obtido com a resolução do seguinte cálculo: VPP = IPCA – X + Y + Z

Veja o significado de cada um deles:

VPP: variação percentual do preço do medicamento

variação percentual do preço do medicamento IPCA: taxa de inflação medida pela variação percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

taxa de inflação medida pela variação percentual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo X: fator de produtividade

fator de produtividade Y: fator de ajuste de preços relativos entre setores

fator de ajuste de preços relativos entre setores Z: fator de ajuste de preços relativos intrassetorres