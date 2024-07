O mês de julho é dedicado a conscientizar sobre o diagnóstico precoce e o tratamento do câncer de bexiga, que, entre 2019 e 2022, causou a morte de mais de 800 mil pessoas no mundo. É o 10º tipo de tumor mais comum globalmente. No Brasil, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) estima que, neste ano, serão registrados 11.370 novos casos, com um risco de 7,45 incidências a cada 100 mil homens e 3,14 a cada 100 mil mulheres.