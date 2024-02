No verão, com dias ensolarados e temperaturas elevadas, há um aumento preocupante nas infecções do trato urinário (ITUs), especialmente entre as mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), cerca de 80 a 85% das infecções urinárias são causadas pela bactéria Escherichia coli (E. Coli).