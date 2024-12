Melatonina para crianças: quando o suplemento é indicado

Hormônio regula o ritmo circadiano. vetre / stock.adobe.com

O uso indiscriminado de suplemento de melatonina para melhorar o sono das crianças vem preocupando especialistas. Trata-se de um hormônio naturalmente produzido pelo organismo humano, que tem como principal função regular o ritmo circadiano — responsável por estabelecer o momento de dormir e acordar em relação à luminosidade.

Magda Lahorgue Nunes, professora titular de Neurologia da Escola de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e pesquisadora do Instituto do Cérebro (Inscer), explica que a melatonina é o “hormônio do escuro”, já que o cérebro humano a secreta quando escurece. É por isso que a baixa iluminação é importante no momento de dormir.

Rotinas

Para produzir melatonina em uma quantidade satisfatória e garantir uma boa continuidade do sono, é preciso se expor à luz do dia, praticar atividades físicas ao ar livre e, à noite, reduzir bastante a exposição à luz branca, aponta a pnemopediatra Simone Fagondes, que atua no Laboratório do Sono do Núcleo de Neurofisiologia do Hospital Moinhos de Vento.

A pesquisadora do Inscer destaca, contudo, que o uso do suplemento em crianças é totalmente empírico e que faltam evidências claras do seu benefício.

— O grande problema, não só aqui no Brasil, mas em vários outros lugares, é que a melatonina é vendida como um suplemento alimentar, então tu vai na farmácia e não precisa de nada para comprar— aponta a especialista, que atua como diretora para a América Latina da International Pediatric Sleep Association (IPSA).

Além disso, como é um suplemento alimentar, não há um controle do Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, nem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, por isso, não se sabe exatamente o que vai dentro desse medicamento, acrescenta a pesquisadora.

De toda forma, afirma que a melatonina tem como principal indicação auxiliar o início do sono, especialmente em crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento, como transtorno do espectro autista (TEA) — apenas nesses casos, há algumas evidências de eficácia:

— Essa melatonina que temos nas farmácias seria indicada somente em casos em que a criança tem dificuldade para iniciar o sono. Para crianças que têm dificuldade para manter o sono, não tem efeito nenhum.

Somente após os dois anos

Magda destaca ainda que a melatonina não deve ser usada em crianças com menos de dois anos, pois não existe comprovação de segurança ou eficácia nessa faixa etária. Além disso, é preciso ter cuidado com as dosagens.