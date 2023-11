Não é difícil encontrar pais reclamando que os filhos estão cada vez mais desobedientes, respondões, irritados e até agressivos. É comum ouvir também que as crianças não conseguem se concentrar nas lições de casa, discutem e perdem a paciência com frequência. No entanto, nem todas essas atitudes são simples “birras”. Algumas crianças podem sofrer do chamado transtorno opositivo desafiador (TOD).