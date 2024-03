“Educar é ensinar com criatividade, persistência e exemplo.” A frase estampada em um pequeno quadro azul entre a sala e a cozinha é um dos indicativos da forma com que Heitor Coronet Junior, 43 anos, e Gerusa Costa Gonçalves, 46, decidiram criar suas duas filhas. Os acordos e a gestão dos conflitos envolvendo Mariana e Cecília são feitos na base do diálogo, sempre em tom respeitoso e acolhedor, nunca utilizando violência física ou verbal.