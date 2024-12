Espetáculo da Apae de Canela volta ao palco do Sonho de Natal

O espetáculo conta a história de um avô que ficou viúvo e triste. Halder Ramos / Especial

O 37° Sonho de Natal de Canela continua oferecendo atrações gratuitas neste final de semana, que promete ser de movimentação turística intensa na Região das Hortênsias. O Multipalco da Praça João Corrêa recebe neste sábado (21), a partir das 19h45min, a segunda apresentação do “Natal Encantado, Sons do Brasil”. Com 45 pessoas no elenco, o espetáculo de teatro, dança e canto foi produzido nas oficinas da Apae Canela.

O presidente da Apae Canela, Luciano Perottoni, destaca que a entidade promove apresentações anuais dentro da escola, mas que foi a primeira vez que os alunos fizeram um espetáculo projetado para fora do ambiente pedagógico. Na primeira apresentação, que foi realizada há 15 dias, o clima foi de superação e alegria entre os assistidos.

— Sempre tivemos as apresentações de alunos para os pais ou para os próprios alunos, mas apenas dentro da escola. Vimos que tínhamos uma equipe talentosa e que as crianças estavam felizes. Então, lançamos o desafio para nossa coordenação: uma apresentação na praça dentro do Sonho de Natal — diz Perottoni.

Ao todo, a Apae Canela oferece 12 oficinas, entre dança, teatro, música e outras. Nas atividades, a equipe percebeu os diferentes talentos dos jovens. Para o evento, alunos e pais prepararam uma peça com a temática lúdica do Natal. O espetáculo conta a história de um avô que ficou viúvo e triste.