Estudos reforçam: o que se vive na infância e como isso é absorvido por nós são determinantes para a vida adulta

É fundamental acolher os próprios sentimentos, lidar com os traumas e tentar resgatar algumas características da infância: de zero a seis anos, ocorrem mais de 1 milhão de conexões cerebrais por segundo, e estas são responsáveis por formar até 90% do cérebro da pessoa

30/08/2024 - 22h00min Atualizada em 02/09/2024 - 12h33min