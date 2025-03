PCN, o Partido de Coisa Nenhuma

Todos os domingos, almoço com meus pais e meus irmãos. É um ritual que resistiu ao tempo e à pressa. Nos últimos cinco finais de semana, um tema recorrente foi trazido à mesa pelo meu pai, Gildo, 93 anos: os partidos políticos no Brasil . Mais precisamente, o que sobrou deles.

O pai pesquisou, leu, anotou. Descobriu que existem hoje 29 partidos registrados oficialmente no Brasil. Mas, olhando de fora, quem consegue apontar o que cada um representa? O que os diferencia? Já houve um tempo em que os partidos eram porta-vozes de visões de mundo, projetos de sociedade, esperanças coletivas. Hoje, parecem versões ligeiramente diferentes do mesmo pragmatismo cansado. São estruturas que orbitam em torno de seus próprios interesses, desconectadas das ruas, das dores e dos sonhos.

Poucos dias atrás, fui convidado pelo Tribunal Regional Eleitoral para mediar um painel sobre abstenção, com representantes de partidos. A necessária ideia de aprofundar o tema, em um seminário, foi do presidente do tribunal, desembargador Voltaire de Lima Moraes. Quase todas as siglas ali representadas admitiram alguma responsabilidade pelo desinteresse crescente dos eleitores. Mas também se consideram vítimas de um sistema que já não se sustenta, embora ainda não tenha surgido um substituto convincente.