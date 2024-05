Em uma cerimônia modesta, sem sorrisos ou festejos, e com discurso no qual refletiu sobre os efeitos da enchente, o desembargador Voltaire de Lima Moraes assumiu nesta quarta-feira (22) a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS). No cargo, ele será responsável por liderar a organização das eleições de outubro nos 497 municípios gaúchos.