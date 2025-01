Forças de segurança do Rio de Janeiro realizaram operação contra membros do Comando Vermelho. BETO CATHARINO JR. / ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Comando Vermelho é alvo de uma operação das forças de segurança do Rio de Janeiro (RJ) nesta quarta-feira (15), nas favelas do Alemão e da Penha. Três membros da facção morreram em confronto com a Polícia Militar e 12 foram presos, conforme informações do g1.

O alvo da operação são os "caixinhas", como são conhecidos os membros do núcleo responsáveis por administrar as finanças do Comando Vermelho, incluindo esquemas de lavagem de dinheiro. Foram identificados 14 suspeitos, sendo um deles morto durante a ação.

Ainda de acordo com o g1, foram cumpridos oito mandados de prisão. Outros três membros da facção foram presos em flagrante durante a operação e cinco alvos seguem foragidos.

Houve troca de tiros entre policiais e suspeitos. Quatro pessoas foram baleadas, incluindo um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Inicialmente, o relato indicava sete feridos, dado corrigido pelo g1 em atualização no início da tarde. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Investigações policiais identificaram 5 mil operações financeiras realizadas pelo Comando Vermelho, que movimentou cerca de R$ 21 milhões em atividades ilícitas — especialmente do tráfico de drogas.

Blindados e tiroteio

Criminosos organizaram barricadas para tentar conter as forças policiais. JOSE LUCENA / THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Os suspeitos montaram barricadas nos acessos e ruas internas das comunidades, com o objetivo de impedir o avanço dos policias. Blindados, popularmente conhecidos como caveirões, foram utilizados para destruir os obstáculos.