As famosas que são professoras em curso de pós-graduação em universidade gaúcha

Danni Suzuki e Rafaela Brites ministram disciplinas em curso de pós-graduação na PUCRS. PUCRS / Divulgação

O curso de pós-graduação Influência Digital: Estratégia e Conteúdo, da PUCRS, conta com duas celebridades em seu corpo docente: a atriz e apresentadora carioca Danni Suzuki e a apresentadora e influenciadora digital gaúcha Rafaela Brites.

Segundo a assessoria de imprensa da universidade gaúcha, Danni Suzuki ministra a disciplina Conexão Emocional dentro do curso de pós-graduação. Ela já veio presencialmente ao Estado, gravou com alunos em sala de aula e, agora, o conteúdo está circulando via EAD, assim como o conteúdo produzido por Rafa.

A carioca, que está com 47 anos e é mãe de Kauai, 13, é uma profissional versátil no entretenimento: tem mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, é atriz, escritora, apresentadora, diretora e roteirista, pós-graduada em Neurociência e Comportamento pela PUCRS.

Danni conta como surgiu seu interesse em estudar o comportamento humano.

— Em 2009, apresentei um programa na TV, que era uma espécie de reality da minha experiência morando com diversas tribos. Entrevistei mais 150 tribos urbanas e, logo depois, tive a oportunidade de morar com muitos povos diferentes, como os índios, no Xingu, ciganos, hare krishnas, esquimós e muitos outros. Uma verdadeira diversidade de culturas, línguas e filosofias de vida. Ali, realmente me apaixonei pelo ser humano e comecei a me interessar por estudar o comportamento humano — conta ela, que completa:

— Meu envolvimento também no trabalho social, especialmente com famílias refugiadas, me impulsionou na especialização e formação em coach integral sistêmica e inteligência emocional. Paralelamente após minha formação na pós-graduação, intensifiquei minhas palestras e meus estudos sobre comportamento, especialmente diante da tecnologia. Dar aulas na PUC acabou se tornando uma extensão natural da minha busca por compreender como posso usar minha facilidade de comunicação e pesquisas para que as pessoas possam desenvolver melhor suas habilidades e inteligência emocional. E esse meu estudo se expressa não apenas em aulas ou palestras, mas nos textos que tenho escrito para dirigir séries e filmes na TV e cinema.

Além disso, Danni é apresentadora do reality show New Faces, exibido no canal E! e disponível no Universal+. Ainda está no ar, no canal Viva, na reprise de Viver a Vida (2009).

"Lecionar é devoção"

Já a gaúcha Rafa, 38 anos, é formada em Administração de Empresas, pós-graduada em Neurociência e Comportamento e especialista nas áreas de Programação Neurolinguística e Self-Management Leadership. Autora do best-seller Síndrome de Impostora, atua como repórter, apresentadora e palestrante. Atualmente, conta com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, espaço em que trabalha temas como empoderamento feminino, saúde mental e maternidade. A porto-alegrense é casada com o jornalista e apresentador Felipe Andreoli, 44 anos, e, juntos, são pais de Rocco, sete, e Leon, três.

No curso da PUCRS, leciona a disciplina Redes de Seguidores e Fandoms. Em seu perfil no Instagram, em uma publicação gravada dentro da sala de aula, Rafa escreveu: "De todas as profissões que existem essa é a que mais respeito, a que mais admiro , lecionar é devoção".