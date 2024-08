Com o tema “Viralizando o propósito”, a atriz Danni Suzuki será uma das palestrantes do palco principal do 6º Simpósio Estadual do Varejo, evento que será promovido pelo Sindilojas, no dia 29, em Caxias do Sul. A atriz contará casos de sua vida pessoal e profissional, provocando a reflexão do público sobre o papel de cada um em um mundo em constante evolução.