Desfile com roupas de açúcar e competição de bolos: Páscoa de Gramado divulga programação

Falta pouco para a Páscoa chegar a Gramado . A programação da ChocoPáscoa Gramado começa no dia 28 e segue até 21 de abril . Serão 25 dias de atividades com a tradicional Parada de Páscoa, além de novidades como desfiles com roupas de açúcar , arena demonstrativa de confeitaria e competições de bolos artísticos.

A expectativa da Gramadotur é de atrair mais de 700 mil pessoas na edição que marca os 10 anos do evento , além de incrementar a venda de chocolates artesanais. Segundo estimativa da Associação dos Chocolateiros de Gramado (Achoco), a produção deve crescer 10% em relação ao ano anterior, ultrapassando as 700 toneladas.

A Parada de Páscoa vai ocorrer nas sextas, sábados e domingos na Rua Borges de Medeiros. A tradicional Corrida do Coelho ocorre no dia 19 de abril, com chegada e partida do Lago Joaquina Rita Bier.