Morre ex-secretário de turismo argentino baleado após entrar em comunidade no Rio

Gastón Fernando Burlón estava com a família em um carro a caminho do Cristo Redentor, quando foi atingido.

A morte do argentino Gastón Fernando Burlón ex-secretário de Turismo de Bariloche, foi confirmada nesta segunda-feira (13) pela Câmara de Turismo de Bariloche. Ele tinha 51 anos e não resistiu aos ferimentos após ser baleado na cabeça, em dezembro, ao acessar por engano a comunidade do Escondidinho, no Rio Comprido, zona norte do Rio de Janeiro. As informações são do O Globo.