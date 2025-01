Hospital Conceição demite 11 médicos por justa causa por fraude em ponto

Na investigação da PF, os que aceitaram depor disseram que agiam dessa forma, batendo o ponto e saindo para outros compromissos, com o consentimento do seu empregador, o que foi negado pela instituição. Os investigados sustentaram que a PF tinha feito um erro de interpretação das situações investigadas, já que as chefias teriam conhecimento de que eles faziam isso e, mesmo quando estavam fisicamente fora do hospital, estavam à disposição do serviço. Mas esse não foi o entendimento da PF nem do GHC.