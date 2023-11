O homem entra no prédio do hospital, em Porto Alegre, sai minutos depois, dirige até sua casa, em uma cidade do Vale do Sinos, onde fica por cerca de duas horas. Sai de casa, faz exercícios em uma academia e, depois, vai almoçar. Tudo isso no horário em que deveria estar atendendo no Hospital Nossa Senhora da Conceição, na Capital.