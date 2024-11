O enredo do golpe abortado em 2022 lembra Gabriel García Márquez e suas histórias de realismo fantástico. A íntegra do relatório da Polícia Federal, liberada nesta terça-feira (26) pelo ministro Alexandre de Moraes, é duas vezes mais extenso do que Cem anos de solidão e é escrito em linguagem que nem de longe lembra o estilo do mestre colombiano.