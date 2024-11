Habeas corpus em favor de preso morto na Pecan saiu quase duas horas após o crime

Questionado no Gaúcha Atualidade sobre os motivos de o Estado não ter atendido à determinação judicial de afastar o detento Jackson Peixoto Rodrigues "do ambiente frequentado por facção criminosa rival", o governador em exercício, Gabriel Souza, pediu tempo para se inteirar do conteúdo do habeas corpus. Mais tarde, a coluna recebeu a decisão do desembargador João Batista Marques Tovo, com assinatura eletrônica às 19h57min17seg do sábado (23).