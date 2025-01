Sexta-feira é marcada por fluidez no trânsito em direção ao Litoral pela freeway

O motorista que encarou a freeway nesta sexta-feira (3) encontrou a rodovia com boas condições de trafegabilidade. O movimento ficou abaixo do esperado pela concessionária CCR ViaSul e não foram registrados pontos de congestionamento ao longo do dia.

Até às 20h30min, 40 mil veículos tinham passado pelo pedágio de Santo Antônio da Patrulha em direção ao Litoral. A projeção da concessionária era de que 58 mil veículos seguissem em direção às praias ao longo do dia.

O fluxo em direção a Porto Alegre, porém, superou as expectativas. A projeção de 30 mil veículos foi atingida nesta sexta. Às 20h30min, 38 mil veículos passaram pelo pedágio no sentido Litoral-Capital.

Para sábado (4), a CCR ViaSul projeta 45 mil veículos em direção ao Litoral pela rodovia. O cenário mais tranquilo para viajar deve ocorrer após as 15h, quando a movimentação será menor.

Em nota, a CCR ViaSul informou que não há previsão de liberação do tráfego pelo acostamento da freeway, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. Entretanto, a medida pode ser avaliada como recurso extraordinário em casos excepcionais. Nesses casos, a liberação será pelo acionamento de sinais piscantes amarelos ao longo da rodovia.

Na RS-040, movimento de veículos foi classificado como moderado pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR). Gabriela Plentz / Agência RBS

Bom fluxo também em outras rodovias

Nas outras rodovias que levam ao Litoral, o tráfego também foi realizado sem problemas.

Mesmo com o movimento começando a aumentar no fim de tarde, o trânsito fluiu bem na RS-040, com cerca de 15 veículos passando por minuto no pedágio em Viamão em direção ao Litoral. No retorno, 12 veículos chegavam à Região Metropolitana pela rodovia. O movimento foi classificado como moderado pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Os motoristas precisam reduzir mais a velocidade no trecho de Viamão em razão dos quebra-molas e travessias elevadas, além de redobrar a atenção com a pista simples ao longo da via.