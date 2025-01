PRF flagrou mais de 1,1 mil motoristas acima da velocidade no RS durante a Operação Ano Novo

Realizada entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro, a Operação Ano Novo da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou e autuou 1.110 motoristas por trafegarem acima da velocidade permitida em rodovias federais no Rio Grande do Sul. O número representa redução em relação à Operação Natal , que ocorreu de 20 e 25 de dezembro, quando 3.346 condutores foram multados por excesso de velocidade.

Há redução também no número de acidentes considerados graves quando comparada à edição anterior. Na Operação de Ano-Novo 2023-2024 foram 27 ocorrências, contra 19 em 2024-2025. Apesar disso, uma morte foi confirmada no período – na operação anterior nenhum óbito foi registrado em rodovias federais no RS.