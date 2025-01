Movimento na freeway ficou abaixo do esperado nesta quinta-feira, aponta concessionária

Cerca de 50 mil veículos seguiram no sentido Litoral-Capital ao longo do dia. Camila Hermes / Agencia RBS

O movimento de retorno do Litoral pela freeway ficou abaixo do esperado nesta quinta-feira (2). Mesmo assim, congestionamentos quilométricos foram registrados nas proximidades dos pedágios, ao longo da manhã e do início da tarde. Até as 19h30min, 50 mil veículos utilizaram a rodovia no sentido Litoral-Capital – metade dos cem mil previstos pela CCR Viasul.

O maior transtorno aos motoristas ocorreu pela manhã, quando o congestionamento entre Osório e Santo Antônio da Patrulha superou os 10 quilômetros. O movimento diminuiu ao longo do dia e não eram mais observados pontos de tranqueira às 16h. Os motoristas que adiaram o deslocamento e pegaram a estrada no fim de tarde encontraram cenário de movimento tranquilo.

A rodovia deve continuar movimentada nos próximos dias. A CCR Viasul estima que 58 mil veículos sigam em direção ao Litoral nesta sexta (3) e 45 mil façam o trajeto no sábado (4). No sentido contrário devem passar pela freeway 30 mil na sexta e 38 mil veículos no sábado. Na sexta, menor movimento deve ser registrado antes das 14h. No sábado, o cenário mais tranquilo para viajar deve ocorrer após as 15h

O dia de maior movimento no retorno do Litoral deve ser o domingo (5), quando 74 mil veículos devem usar a rodovia no sentido Capital. Na segunda-feira (6), 65 mil motoristas são aguardados no trecho. O fluxo mais calmo, conforme a CCR Viasul, deve ser observado antes das 8h de domingo e após o meio-dia de segunda.

