Veja os benefícios do ócio criativo para a saúde

Criado pelo sociólogo italiano Domenico De Masi, o termo “ócio criativo” significa a conciliação harmônica entre o trabalho, os estudos e os jogos, ou seja, o uso do lazer e do aprendizado para a produtividade e inovação.

Vantagens do ócio criativo para a saúde mental e neurológica

O ócio comum e o criativo não são iguais. De acordo com a psicóloga Luciane Rabello, o primeiro é caracterizado por momentos de inatividade sem propósito, como assistir TV ou ficar nas redes sociais de forma passiva. O segundo, por outro lado, envolve uma pausa intencional e enriquecedora. “A diferença principal está na qualidade do descanso e no impacto positivo gerado”, complementa.

Atividades para cada idade

Iniciando o ócio criativo

Para obter os benefícios, as atividades do ócio criativo precisam de um certo investimento e perseverança. Para que o início do processo não seja difícil, é preciso seguir algumas dicas. O Dr. André Ceballos recomenda escolher atividades que lhe sejam prazerosas e estabelecer uma regularidade para o seu cumprimento. “Durante esses períodos, evite se preocupar com tarefas complexas, permitindo que os pensamentos surjam naturalmente e sem pressão”, complementa.