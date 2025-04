Ônibus que levava alunos a Imigrante pertencia à UFSM, enquanto motorista era terceirizado, diz reitor 

No veículo, estavam estudantes do curso técnico de Paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM para uma visita técnica. Lucas Abati / Agência RBS

O reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Luciano Schuch, se manifestou nesta sexta-feira (4), em entrevista para a Rádio Gaúcha, sobre o acidente com um ônibus que levava alunos para Imigrante, no Vale do Taquari.

No veículo, estavam professores e estudantes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da UFSM, que seguiam para o Cactário Horst, em Imigrante. O reitor afirmou que o ônibus era da própria universidade. O motorista, por sua vez, era terceirizado.

— A manutenção do ônibus é feita por nós, mas o motorista era de uma empresa terceirizada — explicou Schuch.

A frota da UFSM conta com cerca de 70 veículos, incluindo seis a sete ônibus para o transporte de estudantes.

— A notícia chegou no momento do acidente. Entramos em contato com a Polícia Rodoviária Estadual e Federal para obter as primeiras informações — disse Schuch.

Lista de passageiros

Segundo o reitor, o ônibus levava 34 passageiros, além do motorista. Um dos alunos não chegou a embarcar. A lista oficial de ocupantes ainda não foi divulgada.

— O número já foi passado ao Comando Rodoviário da Brigada Militar, que está verificando o estado de saúde de cada um. A lista só será divulgada quando tivermos certeza das informações corretas e oficiais — afirmou.

Causa do acidente

Conforme a Brigada Militar, há indícios de que o veículo tenha perdido os freios antes de tombar. No entanto, Schuch destacou que ainda não há confirmação sobre a causa do acidente.

— Neste momento, estamos focados em prestar solidariedade às vítimas e às famílias. A investigação será feita depois, mas é muito cedo para dizer se houve falha mecânica, erro do motorista ou outra causa — disse.

Diante da tragédia, a universidade montou um gabinete de crise para acolher familiares e amigos das vítimas, tanto na reitoria quanto no Colégio Politécnico.

A UFSM decretou luto oficial de três dias e suspendeu todas as atividades acadêmicas e administrativas nesta sexta-feira e no sábado (5).

O acidente

O acidente com um ônibus, por volta das 11h15min, provocou ao menos sete mortes na estrada de acesso à Rota do Sol, na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, no final da manhã desta sexta-feira (4).

Ele levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário do município.

Nota da UFSM

A UFSM recebeu informações sobre o acidente ocorrido na cidade de Imigrante envolvendo um ônibus com 35 pessoas, estudantes e docentes da UFSM do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico, que estavam em visita técnica ao cactário Horst na cidade.

A UFSM deslocou equipe para o local para acompanhar o resgate.

Infelizmente, tivemos a confirmação por parte da Brigada Militar de óbitos. O número ainda não foi confirmado.

Na impossibilidade de seguirmos com as atividades normalmente na instituição, a UFSM decreta luto oficial de três dias, com suspensão das atividades acadêmicas e administrativas no dia de hoje (04) e amanhã (05) em toda a Universidade. As atividades essenciais estão mantidas.