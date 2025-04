Aluna da UFSM conta que desistiu de viajar na noite anterior ao acidente

Mais tarde, a universidade confirmou que o ônibus estava com 32 passageiros e o motorista. Os alunos, segundo Viviane, gostavam desse tipo de viagem. Ela conta que a turma de calouros do curso de Paisagismo era formada, principalmente, por pessoas já formadas em Arquitetura ou que já trabalhavam com flores.

Como foi o acidente

Relatos de autoridades descrevem a dinâmica do acidente com um ônibus que levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário em Imigrante, no Vale do Taquari. O veículo tombou, às 11h15min desta sexta-feira (5), em uma curva na estrada de acesso do município à Rota do Sol.