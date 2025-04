Autoridades lamentam acidente com ônibus da UFSM em Imigrante, no Vale do Taquari

Eduardo Leite lamentou o acidente com ônibus que levava estudantes da UFSM em Imigrante. Lucas Abati / Agência RBS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, classificou como "uma tragédia profunda" o acidente com ônibus de alunos do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O veículo capotou por volta das 11h15min desta sexta-feira (4) na estrada de acesso à Rota do Sol, em Imigrante — informações preliminares apontavam que o acidente tinha ocorrido na RS-453. Ao menos sete pessoas morreram.

"Segundo informações preliminares da Brigada Militar, o acidente resultou em mortes. Uma tragédia profunda que atinge famílias e amigos, além de toda a comunidade acadêmica e o povo gaúcho, que hoje se solidariza com essa dor", diz um trecho da mensagem publicada no X.

Leite afirmou que o governo mobiliza os seus serviços para prestar todo o apoio necessário aos familiares das vítimas e no local do acidente.

"Desde os primeiros momentos, estamos em contato direto com as forças de segurança, com os serviços de saúde e com as equipes de resgate. O governo do Estado está mobilizado para prestar todo o apoio necessário. O Rio Grande do Sul está de luto. Seguiremos acompanhando de perto essa situação tão triste e oferecendo apoio a todos os envolvidos", escreveu.

Outras autoridades também lamentaram a tragédia. O presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, deputado Pepe Vargas, também emitiu nota sobre a tragédia. Vargas disse lamentar a tragédia e ofereceu “solidariedade neste momento difícil para as famílias, comunidade da UFSM e amigos”.

O ministro da Educação, Camilo Santana, também se solidarizou com as vítimas do acidente. Nas redes sociais, ele lamentou o ocorrido e afirmou que conversou com o reitor da UFSM para disponibilizar apoio do Ministério da Educação (MEC) "em tudo que estiver a nosso alcance para mitigar os efeitos dessa tragédia".

"Que Deus conforte amigos, familiares e comunidade acadêmica neste momento de perda e dor", diz o ministro.

O acidente

Um acidente com um ônibus provocou mortes na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, no final da manhã desta sexta-feira (4). O veículo levava estudantes do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) a um cactário do município.

Há divergência sobre o número de mortos. Preliminarmente, a informação era de que 10 pessoas haviam morrido no acidente. Mais tarde, o coronel Samaroni Zappe, comandante da Brigada Militar no Vale do Taquari, afirmou, em entrevista à Rádio Gaúcha, que haviam sete óbitos confirmados por volta das 13h — um homem e seis mulheres.

"Momento bastante difícil", diz prefeito de Imigrante

Em entrevista à Gaúcha, Germano Stevens (MDB), prefeito de Imigrante, afirmou que as informações preliminares indicam que o veículo "estava sem freios".

— É um momento bastante difícil, impactante e doloroso. Nós temos vítimas de todas as formas, com fraturas, com machucados, e aí as vítimas que não suportaram. A gente não sabe ainda ao certo o número de pessoas (mortas) — ressaltou.

Em entrevista ao repórter Lucas Abati, Stevens falou sobre o local do acidente:

— Esse trecho já ceifou muitas vidas. É o último trecho sinuoso, bastante íngreme, e ele é, de certa forma, extenso. Muitas vezes, o motorista subestima a nossa descida quando ele chega ao final dela (rodovia).

Prefeitura de Santa Maria

Em nota, a prefeitura de Santa Maria manifestou "profundo pesar" pelo acidente.

Conforme o poder municipal, equipes do "Santa Maria Acolhe e do Núcleo de Formação e Desenvolvimento Humano estão a caminho do campus da UFSM para prestar apoio psicológico e receber as famílias que procuram informações sobre o acidente".

Leia a nota na íntegra

"A Prefeitura de Santa Maria manifesta o profundo pesar pelo trágico acidente acontecido na manhã desta sexta-feira (4), na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, com um ônibus que transportava professores e estudantes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Neste momento, nos solidarizamos com as famílias, os amigos, os colegas e toda a comunidade acadêmica da UFSM. A vice-prefeita de Santa Maria, Lúcia Madruga, juntamente com secretários municipais, equipes do Santa Maria Acolhe e do Núcleo de Formação e Desenvolvimento Humano, estão a caminho do campus da UFSM para prestar apoio psicológico e receber as famílias que procuram informações sobre o acidente.

Reforçamos nosso apoio e condolências a todos os envolvidos, desejando força para enfrentar este momento tão difícil."